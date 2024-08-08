زعماء قطر ومصر وأمريكا يدعون إسرائيل وحماس لاستئناف المحادثات في 15 أغسطس

reuters_tickers

2دقائق

(رويترز) – دعا زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة في بيان مشترك صدر يوم الخميس إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى استئناف المحادثات “الملحة” يوم 15 أغسطس آب لسد كافة الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل.

وقالت الدول الثلاث التي شاركت في جهود وساطة بين الجانبين لإنهاء الحرب في غزة في البيان إن المحادثات يمكن أن تجري في الدوحة أو القاهرة.

وجاء في البيان “لقد سعى ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ… ونحن كوسطاء مستعدون -إذا اقتضت الضرورة- لأن نطرح مقترحا نهائيا لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف”.

ولم يصدر أي تعليق على الفور من مسؤولي إسرائيل أو حماس.

واندلعت الحرب بعد هجوم شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل وأسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين رهائن في غزة.

وأطلقت إسرائيل على إثر ذلك حملة عسكرية على غزة أسفرت وفقا لوزارة الصحة في القطاع عن مقتل ما لا يقل عن 39699 فلسطينيا. ولا تفرّق إحصاءات الوزارة بين المقاتلين والمدنيين.

وتتطلع حماس لاتفاق وقف إطلاق نار ينهي الحرب، فيما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لن تتوقف إلا بعد هزيمة الحركة.