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زعماء قطر ومصر وأمريكا يدعون إسرائيل وحماس لاستئناف المحادثات يوم 15 أغسطس

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(رويترز) – دعا زعماء قطر ومصر وأمريكا في بيان مشترك صدر يوم الخميس إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى استئناف المحادثات “الملحة” يوم 15 أغسطس آب في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل.

وقال البيان “لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم. حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين”.

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