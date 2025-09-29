زعيمان بالمعارضة الإسرائيلية يدعمان مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

تل أبيب (رويترز) – قال بيني جانتس العضو في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين في منشور على منصة إكس إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة فرصة لتحرير الرهائن المحتجزين هناك وحماية أمن إسرائيل.

ويتزعم جانتس المعارض حزب أزرق أبيض الذي يشغل ثمانية مقاعد من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

وأيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مقترح ترامب أيضا في منشور على منصة إكس.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)