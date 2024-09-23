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زعيما اليونان وتركيا يجتمعان في نيويورك يوم الثلاثاء

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أثينا (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة اليونانية يوم الاثنين إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية في نيويورك.

والتقى الزعيمان آخر مرة في يوليو تموز على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.

واليونان وتركيا جارتان تشتركان في عضوية حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف منذ عقود بشأن قضايا منها المجال الجوي ونزاعات تتعلق بالحقوق البحرية وقبرص المنقسمة عرقيا.

وهدأ التوتر بين الدولتين في السنوات القليلة الماضية، واتفقتا العام الماضي على تحسين علاقتهما وتعهدتا بالتواصل المستمر والسعي إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة بين قواتهما العسكرية للتصدي لمصادر التوتر، وحل القضايا التي أدت إلى نشوب خلافات بينهما.

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