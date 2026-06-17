زعيمة اليمين المتطرف في أستراليا تهاجم الإعلام و”الإسلام المتطرف”

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هاجمت زعيمة الحزب اليميني المتطرف الصاعد في أستراليا الأربعا “الإسلام المتطرّف” ووسائل الإعلام، متعهّدة أيضا بالانسحاب من المنظمات الدولية.

وبعد سنوات خارج المشهد السياسي، شهد حزب “وان نايشِن” بقيادة بولين هانسِن صعودا مفاجئا هذا العام، ليصبح الحزب الأكثر شعبية في البلاد، وفقا لاستطلاعات الرأي.

ولطالما شُبّهت هانسن، وهي عضو في مجلس الشيوخ، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي مارين لوبن، فيما أظهرت استطلاعات حديثة للرأي أنها الخيار المفضل للأستراليين لتولّي رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة المقرّرة في العام 2028.

وفي خطاب أمام صحافيين سياسيين بارزين في منتدى الصحافة الوطني في كانبيرا، انتقدت هانسن وسائل الإعلام التي اعتبرت صعودها مجرّد ظاهرة عابرة.

وقالت “الأستراليون لم يعودوا يصدقون هراء المؤسسة السياسية وأنصارها في الإعلام”، متوعدة بتقليص دعم الدولة للبث العام. وقالت لصحافي من قناة “إس بي إس” المموّلة من دافعي الضرائب، “ستكون بلا وظيفة”.

كما تعهدت بإجراء تخفيضات واسعة في الإنفاق الحكومي، لافتة إلى أنه سيكون على أستراليا إعادة تقييم علاقاتها مع المنظمات الدولية، “والنظر في موقعنا من الأمم المتحدة”.

وتعهدت أيضا بإلغاء المساعدات المقدمة لدول جزر المحيط الهادئ، والتي بلغت نحو 1,6 مليار دولار أميركي في العام 2023، إذا واصلت قبول الدعم التنموي من الصين.

وقالت “الصين مصدر قلق كبير بالنسبة إليّ”.

ورفضت السيناتور جهود الحكومة الأسترالية للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية، داعية إلى “التنقيب بقوّة عن الطاقة”.

وعلى رغم أن استطلاعات الرأي لا تشير إلى احتمال فوز حزب “وان نايشن” بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة، إلا أنه قد يؤدي دورا حاسما في تشكيل تحالف يميني.

وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال في وقت سابق الأربعاء إنه سيتغيّب عن خطاب هانسن، مفضّلا متابعة مباراة دوري الرغبي الوطني.

اها/ملك/خلص