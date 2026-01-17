زعيم الانفصاليين يتعهد بمواصلة العمل لقيام دولة مستقلة في جنوب اليمن

أعلن زعيم الانفصاليين في اليمن عيدروس الزبيدي عزمه على مواصلة العمل لقيام دولة مستقلة في الجنوب، في أول تعليق له منذ تواريه هذا الشهر بعد طرد قواته من مناطق سيطرت عليها.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الزبيدي والمدعوم من الإمارات في كانون الأول/ديسمبر على أراض شاسعة في محافظتي حضرموت والمهرة وأعلن عن فترة انتقالية تفضي إلى استقلال جنوب اليمن، ما أثار رد فعل من فصائل حكومية أخرى.

واستعادت الأخيرة الأراضي في مطلع كانون الثاني/يناير بدعم عسكري من التحالف الذي تقوده السعودية.

وفي الفترة ذاتها، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إقصاء الزبيدي منه واتهمه بـ”الخيانة العظمى”. وقالت الرياض بعد ذلك إن الزبيدي فرّ إلى الإمارات، فيما أكد مسؤولون في المجلس الانتقالي أنه لا يزال في اليمن.

وكتب الزبيدي ليل الجمعة في منشور “لن نقبل بعد الآن بأي حلول تنتقص من حقنا أو تفرض علينا واقعًا مرفوضًا”.

وأضاف متوجها إلى أنصاره “بإرادتكم تُكتب الدولة القادمة”.

وتجمع آلاف المتظاهرين الجمعة في عدن بجنوب اليمن دعما للانفصاليين ورفعوا صورا لزعيمهم وهتفوا شعارات مناهضة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.

وقال أحد المتظاهرين محمد اليافعي لفرانس برس “خرجنا رفضا للاجراءات الباطلة التي اقدمت عليها المملكة العربية السعودية… تجاه الجنوب”.

ويقول محللون إن المجلس يسعى لإحياء دولة اليمن الجنوبي المستقلة سابقا، والتي كانت قائمة من عام 1967 حتى توحيدها مع شمال اليمن عام 1990.

وتقود الرياض منذ العام 2015 تحالفا عسكريا شاركت فيه أبوظبي، دعما للحكومة المعترف بها في اليمن لإسناد الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد اعتبارا من العام 2014.

لكن السعودية والإمارات دعمتا فصائل متنافسة داخل المجلس الرئاسي المعترف به من المجتمع الدولي.

وكان المجلس الانتقالي يعد جزءا من الحكومة المعترف بها دوليا والمشكّلة من أطراف توحّدها معارضة الحوثيين.

