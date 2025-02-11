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زعيم الحوثيين: الجماعة مستعدة لشن هجمات على إسرائيل إذا استأنفت هجماتها على غزة

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دبي (رويترز) – قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي يوم الثلاثاء إن الجماعة مستعدة لشن هجمات على إسرائيل إذا استأنفت الأخيرة هجماتها على غزة ولم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في ​​خطاب بثه التلفزيون “حاضرون للتصعيد الفوري ضد العدو الإسرائيلي إذا صعد العدو على قطاع غزة”.

وشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل وسفن في البحر الأحمر، مما أربك خطوط الشحن العالمية، فيما قالوا إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة خلال حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية