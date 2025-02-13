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زعيم الحوثيين: سنقوم بعمل عسكري إذا هاجمت أمريكا وإسرائيل غزة

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عدن (رويترز) – قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي في كلمة بثها التلفزيون يوم الخميس إن الحركة ستقوم بعمل عسكري على الفور إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على قطاع غزة.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنه سيلغي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسيترك أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها إذا لم تطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح كل الرهائن الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت المقبل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية