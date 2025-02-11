زعيم الحوثيين: مستعدون لشن هجمات على إسرائيل إذا استأنفت حربها على غزة

reuters_tickers

2دقائق

دبي (رويترز) – قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي يوم الثلاثاء إن الجماعة المتحالفة مع إيران مستعدة لشن هجمات على إسرائيل إذا استأنفت الأخيرة هجماتها على غزة ولم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وشن الحوثيون هجمات على سفن تابعة لإسرائيل ودول أخرى في البحر الأحمر مما أربك خطوط الشحن العالمية، فيما قالوا إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة خلال حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الحوثي في ​​خطاب بثه التلفزيون “أيدينا على الزناد وحاضرون للاتجاه الفوري للتصعيد ضد العدو الإسرائيلي إذا عاد للتصعيد على قطاع غزة”.

وأصبح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هشا على ما يبدو بعد أن أعلنت حماس أنها لن تسلم رهائن إسرائيليين كان من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت المقبل بسبب ما وصفته الحركة بانتهاكات إسرائيل للاتفاق.

وردا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد في غزة وأن يتأهب لحماية البلدات الإسرائيلية.

الحوثيون هم أحد أطراف محور المقاومة التابع لإيران والمعروف بمناهضته لإسرائيل ومعاداته للغرب، وكانوا أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة أيضا باتجاه إسرائيل التي تقع على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال.