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زعيم الحوثيين يؤكد استمرار “العمليات بالصواريخ والمسيّرات” ضد إسرائيل

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أكد زعيم المتمردين اليمنيين عبد الملك الحوثي الخميس استمرار الهجمات التي تشنها قواته “بالصواريخ والمسيرات” ضد إسرائيل مهددا بهجمات “أقوى وأكبر”، غداة بدء سريان وقف لإطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله في لبنان. 

وقال زعيم الحوثيين المدعومين من إيران في كلمة بثتها قناة المسيرة إنّ “العمليات من جبهة اليمن المساندة للشعب الفلسطيني بالقصف بالصواريخ والمسيّرات على العدو الإسرائيلي مستمرة”.

أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن، وهم جزء من “محور المقاومة” الذي تقوده إيران ضد إسرائيل والولايات المتحدة، طائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل بشكل منتظم منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما استهدفوا سفن شحن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متوجهة إليها في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أدى إلى تعطيل هذا الطريق التجاري الحيوي بشكل كبير.

وقال الحوثي “آمل من الجميع في الجيش وعلى المستوى الشعبي أن ندرك مسؤوليتنا لنبذل الجهد ونستعين بالله ليعيننا على فعل ما هو أقوى وأكبر ضد العدو الإسرائيلي”.

وتابع “نسعى في جبهة الإسناد في اليمن بإذن الله إلى فعل أقصى ما نستطيعه لنصرة الشعب الفلسطيني”.

بور-مح/هت/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية