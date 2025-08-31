زعيم الحوثيين يتوعد إسرائيل ب”مسار ثابت وتصاعدي” في الهجمات

توعّد زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن إسرائيل الأحد بمزيد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات في “مسار مستمر ثابت تصاعدي”، غداة الإعلان عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء الخميس.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة التابعة للمتمردين إنّ “استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات مسار مستمر ثابت تصاعدي”. وأكّد أنّ الاعتداءات الإسرائيلية الاخيرة “لن تؤدي إلى التراجع أو الضعف أو الهوان”.

وكان الحوثيون أعلنوا السبت مقتل رئيس حكومتهم “أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه الوزراء” في الضربة الإسرائيلية على صنعاء الخميس، وهو أكبر مسؤول سياسي يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ودون الإعلان عن عددهم و مناصبهم، أكّد زعيم الحوثيين أنّ “كل قائمة الشهداء من الوزراء العاملين في المجالات المدنية”.

وأفاد مصدر أمني يمني السبت وكالة فرانس برس أن السلطات الحوثية اعتقلت العشرات في العاصمة وعمران شمال صنعاء وذمار جنوب العاصمة “لاشتباههم بالتعاون مع إسرائيل”.

وقال الحوثي “ستشهد الايام القادمة نجاحات إضافية لها أهمية كبيرة في إفشال العدو الإسرائيلي في ما يسعى له من تنفيذ جرائم ضد شعبنا العزيز أو استهداف للمؤسسات الرسمية أو الأوساط الشعبية”.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق المتمردون الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية بانتظام، غالبا ما يتمّ اعتراضها، كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقيادييهم.

