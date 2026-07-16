زعيم الحوثيين يهدد بضرب منشآت حيوية سعودية إذا اتجهت الرياض للتصعيد في اليمن

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16 يوليو تموز (رويترز) – قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الخميس إن جميع المنشآت النفطية السعودية وغيرها من المنشآت الحيوية ستكون أهدافا لصواريخ الجماعة وطائراتها المسيرة إذا انخرطت الرياض في ما وصفه بأنه عدوان شامل على اليمن واتجهت نحو التصعيد.

ويأتي التحذير بعد أن أطلق الحوثيون صواريخ على السعودية واتهامهم للمملكة بقصف مطار يخضع لسيطرتهم يوم الاثنين، مما أدى إلى خرق الهدنة التي استمرت أربع سنوات في الصراع بين الجانبين.

واستهدف الحوثيون، المتحالفون مع إيران، البنية التحتية للطاقة في السعودية في السابق. ففي 2019، أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين رئيسيتين، مما أدى إلى توقف مؤقت لأكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط الخام.

وفي 2022، هاجموا منشآت الطاقة السعودية مرة أخرى. وفي ذلك الوقت، قال التحالف الذي تقوده السعودية إن محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة تعرضت للقصف واشتعلت فيها النيران.

وقال عبد الملك الحوثي في خطاب بثه التلفزيون “المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة، المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار”.

وتأججت الحرب الأهلية في اليمن على مدى أكثر من عقد منذ أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء، مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة السعودية في 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

وتطور الصراع منذئذ ليصبح من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مما أدى إلى انقسام البلاد بين حكومة مدعومة من السعودية في عدن وإدارة الحوثيين في صنعاء.

(تغطية صحفية محمد الغباري وإيمان أبو حصيرة وأحمد الإمام – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )