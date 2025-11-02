زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب: ترامب والجمهوريون يستخدمون الجوع سلاحا

اتهم زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي الأحد الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين بـ”استخدام الجوع سلاحا”، في ظل الإغلاق الحكومي المستمر والذي يعرقل المساعدات الغذائية الأساسية لملايين من الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض.

وحذر حكيم جيفريز من أن الحزب الجمهوري “لم يكن جادا” بشأن إعادة فتح الحكومة التي لا تزال مغلقة منذ خمسة أسابيع، ما أدى إلى أضرار بمليارات الدولارات على الاقتصاد، مترافقا مع تبادل اتهامات حادة بين الجانبين.

واتهم جيفريز الجمهوريين الذين خرج العديد منهم من واشنطن في ظل سعي القيادة الجمهورية إلى إبقاء مجلس النواب معطّلا، بافتعال أزمة، بما في ذلك وقف تمويل برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP) الذي يوفّر مساعدات غذائية لأكثر من 42 مليون أميركي.

وقال لشبكة “سي ان ان”، “نريد إعادة فتح الحكومة، نريد التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق يجعل الحياة أفضل بالنسبة الى الأميركيين العاديين”.

واضاف “من المؤسف للغاية أنّ دونالد ترامب والجمهوريين قرروا استخدام الجوع سلاحا وحجب فوائد برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، انتهاكا لقرارين أصدرتهما محكمتان فدراليتان شددتا على أنه لا ينبغي لأي شخص في هذا البلد أن يبقى بدون مساعدته الغذائية”.

وأمر قاضٍ فدرالي الحكومة مؤخرا باستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار برنامج المساعدات الغذائية.

وبينما أعرب ترامب عن استعداده للامتثال، قال إنه بحاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن كيفية تنفيذ القرار قانونيا.

وأعرب جيفريز عن استيائه من تعليق التمويل للبرنامج، الذي يعمل من دون انقطاع منذ 60 عاما.

وفي ظل عدم وجود نهاية في الأفق لهذا الجمود، ورفض ترامب لقاء الديموقراطيين في الكونغرس ما لم يتم فتح الحكومة أولا، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الديموقراطيين بالرغبة في “إعادة التفاوض على نظام الرعاية الصحية بكامله”.

وقالت لقناة فوكس نيوز، “لهذا السبب يحتجزون الحكومة رهينة”.

