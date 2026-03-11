زعيم المعارضة التركية: محاكمة إمام أوغلو مسألة سياسية تماما

reuters_tickers

3دقائق

إسطنبول 11 مارس آذار (رويترز) – قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، لرويترز في مقابلة اليوم الأربعاء إن محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو هي مسألة سياسية بحتة تهدف إلى منعه من منافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.

ومثل إمام أوغلو (55 عاما)، أمام المحكمة يوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية لقضية فساد كبيرة تشمل أكثر من 400 متهم على صلة ببلدية إسطنبول.

ويتهم المدعون العامون إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية بهدف التربح من التلاعب بالمناقصات والرشوة، وهي تهم ينفيها هو وحزبه، الشعب الجمهوري.

وقال أوزيل “دعوني أقل بوضوح. ما يحدث في تركيا ليس محاكمة بالمعنى العادي للكلمة. إنها ليست عملية قانونية بل سياسية”.

وأضاف أن القضاة الذين يتولون القضية كُلفوا “ليس بإجراء محاكمة عادلة، بل بإصدار القرار الذي يريده أردوغان”.

وتنفي حكومة أردوغان التأثير على القضاء وتقول إن المحاكم التركية مستقلة.

ويُحتجز إمام أوغلو رهن الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من عام وسط حملة قضائية غير مسبوقة على حزب الشعب الجمهوري، تقول جماعات حقوقية وشخصيات معارضة إنها أضرت بمصداقية تركيا كدولة ديمقراطية عضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال أوزيل إنه لا يتوقع الإفراج عن إمام أوغلو من الحبس الاحتياطي خلال محاكمته، مضيفا أن الوصول لمثل هذه النتيجة تتطلب ضغطا اجتماعيا أكبر داخل تركيا، أو ضغطا دوليا، أو مزيدا من الانخفاض في شعبية أردوغان في استطلاعات الرأي.

وقال أوزيل إن أردوغان يريد إبقاء إمام أوغلو في السجن لأنه إذا أطلق سراحه، فسيتمكن من تنظيم حملة في جميع أنحاء البلاد قبل الانتخابات التي يعتقد زعيم المعارضة أنها ستجرى العام المقبل، قبل الموعد المقرر.

وقال أوزيل “إذا خرج إمام أوغلو، يمكنه السفر في جميع أنحاء تركيا وإطلاق حملة كبيرة. لهذا السبب يريد أردوغان إبقاءه في السجن”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)