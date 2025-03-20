زعيم المعارضة التركية: منع رئيس بلدية إسطنبول من الترشح للرئاسة سيؤدي فقط لدعم المعارضة

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إسطنبول (رويترز) – قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أوزجور أوزيل يوم الخميس إن أي خطوة لمنع رئيس بلدية إسطنبول المحتجز من الترشح للرئاسة لن تؤدي إلا إلى تعزيز الدعم لحزبه، وإن أي مرشح سيهزم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات.

وفي مقابلة مع رويترز قال أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن أردوغان يخشى أي انتخابات مستقبلية.

وجاء ذلك بعد يوم من اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو أبرز المنافسين السياسيين لأردوغان وتوجيه الاتهامات إليه.