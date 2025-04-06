زعيم المعارضة التركية يطالب بانتخابات مبكرة “في موعد لا يتجاوز تشرين الثاني/نوفمبر”

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طالب زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الأحد بإجراء انتخابات مبكرة “في موعد لا يتجاوز تشرين الثاني/نوفمبر”، بعد عشرة أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل متوجها إلى الرئيس رجب طيب اردوغان خلال مؤتمر استثنائي لحزبه المعارض في أنقرة، “في موعد لا يتجاوز تشرين الثاني/نوفمبر، ستواجهون مرشحنا… ندعوكم للاحتكام مجددا إلى إرادة الشعب… نحن نتحداكم. نريد مرشحنا إلى جانبنا وصناديق الاقتراع أمامنا”.

وأضاف “إذا تحليتم بالشجاعة، فستأتون. إذا رغبتم، في الأسبوع الأول من حزيران/يونيو، بأقصر جدول زمني ممكن. إذا قلتم +لا، إنه ضيق جدا+، فلتكن في منتصف ولايتكم، في تشرين الثاني/نوفمبر”.

وندد حزب الشعب الجمهوري بما وصفه بـ”الانقلاب”، وقاد تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من الأتراك في إسطنبول والعديد من المدن الأخرى في الأيام التي أعقبت توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 آذار/مارس والذي تم اختياره مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تصدر حزب الشعب الجمهوري نتائج الانتخابات البلدية في آذار/مارس 2024 بحصوله على 37,8% من مجموع الأصوات في أنحاء البلاد، وفاز بالإضافة إلى المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، في معاقل لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان.

بغ/ح س/ريم