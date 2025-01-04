زعيم المعارضة الفنزويلية يعلن أنه سيتحدث مع بايدن في الولايات المتحدة

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أعلن المعارض الفنزويلي إدموندو غونزاليس أوروتيا أنه سيجري “محادثة” مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الولايات المتحدة، بعدما التقى في الأرجنتين الرئيس خافيير ميلي السبت قبل أيام من تنصيب نيكولاس مادورو رئيسا في كراكاس بناء على نتائج انتخابات في تموز/يوليو رفضت المعارضة الاعتراف بها.

وأكد غونزاليس أوروتيا من العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس أنه سيزور الولايات المتحدة الأحد. ولم يتضح بعد متى ستتم المحادثة مع بايدن.

وقال “سنجري محادثة مع الرئيس بايدن وننتظر التدابير التي ستتخذها السلطات الجديدة”، في إشارة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقرر أن يتسلّم منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

واستهل غونزاليس أوروتيا جولة له في أميركا اللاتينية تهدف إلى حشد الدعم الدولي للمعارضة الفنزويلية، بلقاء ميلي في الأرجنتين.

ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى مونتيفيديو للقاء رئيس أوروغواي لويس لاكال بو ووزير خارجيته عمر باغانيني.

وسيغادر المعارض عاصمة الأوروغواي إلى بنما الأربعاء، بحسب وسائل الإعلام المحلية، ثم سيزور جمهورية الدومينيكان الخميس، بحسب بيان صادر عن رئاسة هذا البلد.

وأكد ميلي في بيان صدر السبت أن “الأرجنتين لن تتواطأ بالصمت في مواجهة ظلم وانتهاكات نظام مادورو”.

– “حرية” –

وتجمع مئات الفنزويليين في ساحة بلازا دي مايو المركزية المجاورة للقصر الرئاسي السبت. وإلى جانب ميلي حيا المعارض الفنزويلي الحشد.

وكتب غونزاليس أوروتيا على منصة “اكس” قائلا “إنها إحدى أكثر اللحظات المؤثرة التي عشتها! أيها الفنزويليون، سنلتقي مرة أخرى في شوارع بلدنا الحبيب”.

وهتف المشاركون في التجمع “حرية، حرية!”.

ووصل غونزاليس أوروتيا إلى بوينوس آيرس ليل الجمعة السبت قادما من منفاه في مدريد، على ما أكد العضو في الوفد الفنزويلي المقيم في المنفى أنطونيو ليديزما، وهو نائب سابق وعضو مجلس الشيوخ ورئيس بلدية كراكاس.

وتأتي زيارة غونزاليس أوروتيا إلى الأرجنتين في حين عرضت السلطات الفنزويلية مكافأة بقيمة 100 ألف دولار لمن يزوّدها معلومات تؤدّي إلى توقيفه، ومع تصاعد التوتر بين كراكاس وبوينوس ايرس مع توقيف شرطي أرجنتيني في فنزويلا.

وتعهد مرشح المعارضة السابق للانتخابات الرئاسية الفنزويلية الذي منحته إسبانيا حق اللجوء رسميا في 20 كانون الأول/ديسمبر، تعهد مرات عدة العودة إلى بلاده “لتولي منصبه” في العاشر من كانون الثاني/يناير بدلا من مادورو.

– لجوء سياسي –

ولا تعترف الأرجنتين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أميركا اللاتينية، بفوز مادورو في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن المجلس الوطني للانتخابات الذي يُعرف بولاء غالبية أعضائه للرئيس، فوز مادورو في الانتخابات التي جرت في 28 تموز/يوليو، لكنه لم ينشر النتائج المفصلة لعمليات فرز الأصوات في مختلف مراكز الاقتراع مبررا ذلك بتعرضه لهجوم الكتروني.

وتقول المعارضة التي نددت بعمليات تزوير، إن مرشحها حصل على اكثر من 67% من الأصوات مستندة إلى بيانات أكثر من 80% من مراكز الاقتراع.

ووصفت السلطات هذه البيانات بأنها “كاذبة”.

ولجأ غونزاليس أوروتيا الذي ترشح للرئاسة محل زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بعد إعلان عدم أهليتها لخوض السباق، إلى إسبانيا في أيلول/سبتمبر، بينما تعيش ماتشادو متوارية في فنزويلا منذ الانتخابات.

– توقيف شرطي-

وقطعت كراكاس علاقاتها مع ست دول من بينها الأرجنتين بعدما شكك ميلي بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو بحسب هيئة الانتخابات الوطنية التي تُعتبر خاضعة للسلطة.

ومنذ انهيار العلاقة مع بوينوس أيريس، تتولى البرازيل بتفويض من كراكاس، ضمان أمن السفارة الأرجنتينية في العاصمة الفنزويلية.

ولجأ ستة من معاوني ماتشادو إلى السفارة في آذار/مارس، بينهم مديرة حملتها ماغالي ميدا. ولا يزال خمسة منهم متواجدين فيها.

وشهدت العلاقات بين البلدين المزيد من التدهور في الأسابيع الأخيرة بعد أن اوقفت كركاس شرطيا أرجنتينيا بتهمة “الإرهاب”، وهو ما تصفه بوينوس أيرس بـ”الكذب”.

والجمعة، طالبت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان كراكاس بالكشف عن معلومات حول مكان وجود الشرطي الأرجنتيني ناهويل غالو الذي اوقف في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

واعتبرت الهيئة التابعة لمنظمة الدول الأميركية أن “حقوقه في الحياة والسلامة الشخصية مهددة بالتعرض لمساس يتعذر إصلاحه في فنزويلا”.

ودان الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في بيان “الاعتقال التعسفي (للشرطي) على يد النظام الفنزويلي”.

وأعلنت الأرجنتين الخميس أنها قدمت شكوى ضد فنزويلا أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب “الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري” للشرطي البالغ 33 عاما، وهي خطوة وصفها وزير الخارجية الفنزويلي ايفان جيل بأنها “استعراض مثير للاستياء”.

تيف/ريم-س ح/دص/سام