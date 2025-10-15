زعيم اليمين المتطرف في هولندا يعدل عن قرار وقف حملته الانتخابية

أعلن زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي، الأربعاء استئناف حملته للانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر، بعد أيام قليلة من تعليق ظهوره العلني بسبب تهديد بهجوم جهادي.

وقال فيلدرز على إكس “إن الانتخابات تقترب، إنها الحملة الانتخابية … لذا سأعود إلى العمل”.

في الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات البلجيكية ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط “لهجوم إرهابي مستوحى من الفكر الجهادي ضد شخصيات سياسية” باستخدام طائرات مسيرة مفخخة.

بعد ابلاغه بأنه كان مستهدفا أيضا في مخطط هجوم تم إحباطه كان يستهدف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، اوقف فيلدرز حملته والغى العديد من المناظرات التلفزيونية والإذاعية.

تعرض فيلدرز سابقا لتهديدات بالقتل، ويخضع لحماية الشرطة منذ 2004.

وقال “بعد كل هذه السنوات، لم أعد أعرف معنى أن تكون حرا. وغالبا ما يكون من الصعب شرح تأثير ذلك عليك وعلى عائلتك لمن لم يختبره”.

ويتصدر حزب الحرية بزعامة فيلدرز حاليا استطلاعات الرأي.

