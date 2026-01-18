زعيم حزب العمال الكردستاني يعتبر معارك سوريا “محاولة تخريب” لعملية السلام في تركيا

afp_tickers

2دقائق

وصف زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان القتال الدائر بين الجيش السوري والقوات الكردية في شمال شرق سوريا بأنه “محاولة لتخريب عملية السلام” التي بدأت في تركيا مع مقاتلي الحزب.

وأفاد وفد من حزب “المساواة وديموقراطية الشعوب” (حزب اليسار الأخضر) المؤيد للأكراد الأحد بأن “أوجلان يرى في هذا الوضع محاولة لتخريب عملية السلام وإرساء مجتمع ديموقراطي”.

وكان الوفد قد زار السبت مؤسس حزب العمال الكردستاني المسجون في إسطنبول منذ عام 1999.

في 27 شباط/فبراير 2025، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني الحركة إلى حلّ نفسها وإلقاء السلاح لإنهاء أكثر من أربعة عقود من القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص، وذلك استجابة لمبادرة من أنقرة.

وبعدما أمضوا “ساعتين ونصف ساعة” معه، نقل أعضاء في حزب “المساواة وديموقراطية الشعوب”، ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي، عن أوجلان تجديد “التزامه بعملية السلام والمجتمع الديموقراطي وإشارته إلى أن رؤية 27 شباط/فبراير لا تزال قائمة”.

كما دعا أوجلان إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما” في المسار السلمي.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، نددت القيادة العسكرية لحزب العمال الكردستاني بمحاولة “تقويض وقف إطلاق النار” مع أنقرة من خلال هجوم القوات السورية على آخر حيين كانا لا يزالان تحت سيطرة الأكراد في حلب، واللذين انسحب منهما لاحقا المقاتلون الأكراد.

اش/جك/غد