زعيم حزب الله يدعو لإلغاء اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن
بيروت 13 أبريل نيسان (رويترز) – دعا الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين إلى إلغاء اجتماع مقرر غدا الثلاثاء بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، واصفا المحادثات بأنها عديمة الجدوى.
وقال قاسم في خطاب اذيع تلفزيونيا إن حزب الله سيواصل التصدي للهجمات الإسرائيلية على لبنان.
وقال وزير الخارجية اللبناني إن بيروت ستستغل المفاوضات المباشرة غدا للضغط من أجل وقف إطلاق النار.
