زعيم حزب تركي يدعو حزب العمال الكردستاني والمجموعات التابعة له إلى القاء السلاح “فورا”

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دعا دولت بهجلي، حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يعد راعي الحوار بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، الأحد المنظمة الكردية المسلحة و”المجموعات التابعة لها” إلى إلقاء السلاح “فورا ودون شروط”، وذلك بعد أكثر من أسبوع من دعوة زعيم الحركة إلى حلها.

وقال زعيم “حزب الحركة القومية التركية” دولت بهجلي في بيان “يجب على منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية والمجموعات التابعة لها إلقاء السلاح فورا ودون شروط مسبقة”.

أيد حزب العمال الكردستاني دعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان لبدء محادثات بشأن حل الحزب.

وأضاف بهجلي أن “ادعاء وحدات حماية الشعب ومنظمات إرهابية أخرى مماثلة بأنها مستثناة من الدعوة (…) تتناقض تماما مع قيادة المنظمة”، في إشارة إلى المكون الرئيسي لقوات سوريا الديموقراطية (قسد).

في 27 شباط/فبراير، رحب مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد، بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه، لكن أكّد أن قواته غير معنية بها.

الفكرة التي طرحها بهجلي تثير الجدل منذ تشرين الأول/أكتوبر، ورأى أردوغان أنها تشكل “فرصة تاريخية”.

في الأول من آذار/مارس، استجاب حزب العمال الكردستاني لدعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، الموقوف منذ أكثر من ربع قرن، لحل الحزب وإنهاء نزاع مستمر منذ أربعة عقود وخلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

قال حزب العمال الكردستاني “نعلن وقفا لإطلاق النار اعتبارا من اليوم” مؤكدًا أنه “لن تقوم أيّ من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشن الهجمات ضدنا”.

بج/ريم/ود