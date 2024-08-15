زعيم طالبان: تطبيق أحكام الشريعة هو “مسؤولية الحركة لمدى الحياة”

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قال زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده إن تطبيق أحكام الشريعة في أفغانستان هو “مسؤولية الحركة مدى الحياة”، في خطاب ألقاه لمناسبة الذكرى الثالثة لعودة الحركة إلى السلطة.

وأحيت حكومة طالبان الأربعاء الذكرى الثالثة لعودتها إلى الحكم في أفغانستان عندما استولت على العاصمة يوم 15 آب/أغسطس 2021، بعروض عسكرية وتجمعات في أنحاء البلاد.

وقال هبة الله أخوندزاده لعناصر أمن في قاعدة جوية في جنوب قندهار الأربعاء “أيها الإخوة، إن مسؤوليتنا في خدمة الدين والحكم وفقا لأحكام الشريعة هي مسؤوليتنا مدى الحياة”.

ونشر الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد الخطاب على منصة إكس ليل الأربعاء

وأضاف أخوندزاده، في تصريحات نادرة للزعيم الذي يعيش في عزلة ولا يظهر علنا “سنطبق دين الله وشريعته على أنفسنا وعلى الآخرين ما دمنا أحياء”.

وتابع أن “الشريعة والنظام الإسلامي يصبحان أقوى يوما بعد يوم”.

ويحكم أخوندزاده عبر الفتاوى الدينية من قندهار، المعقل الروحي لحركة طالبان، وأصدر سلسلة من الأوامر لفرض رؤية متشددة للإسلام منذ انهيار الحكومة المدعومة من الخارج وانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة عام 2021.

ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة “الفصل العنصري بين الجنسين”، نقطة شائكة رئيسية.

اش-سو/الح/غد