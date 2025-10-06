The Swiss voice in the world since 1935
زعيم كوريا الشمالية يتفقد مدمرة بحرية صنعت ل”معاقبة استفزازات العدو”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمرة البحرية “تشوي هيون”، قائلا إنها صنعت ل”معاقبة استفزازات العدو”، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الاثنين. 

و”تشوي هيون” إحدى مدمرتين في ترسانة كوريا الشمالية كشف عنهما هذا العام في إطار سعي كيم لتعزيز القدرات البحرية للبلاد. 

وقال كيم خلال معاينته المدمرة الأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن السفينة الحربية التي تزن خمسة آلاف طن “دليل واضح على تطور القوات المسلحة (لكوريا الشمالية)”. 

وأضاف “يجب استخدام القدرات الهائلة لبحريتنا في المحيط الشاسع لردع أو مواجهة ومعاقبة استفزازات العدو بشكل شامل من أجل سيادة الدولة”. 

وتعهد كيم بناء مدمرة ثالثة من فئة مماثلة بحلول تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل. 

وأشار الجيش الكوري الجنوبي إلى امكانية أن يكون تم تطوير “تشوي هيون” بمساعدة روسية في مقابل نشر آلاف الجنود الكوريين الشماليين لدعم حرب موسكو في أوكرانيا. 

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية كيم وهو يُشرف على غرفة تحكم مزودة بشاشات داخل المدمرة. 

وأظهرت صورة أخرى الزعيم ايضا وهو يشير إلى خريطة أمام ضباط عسكريين كبار. 

وجاءت زيارة كيم غداة إعلانه عن نشر “أصول خاصة لأهداف رئيسية” ردا على ما وصفه بتعزيز الولايات المتحدة قدراتها العسكرية في كوريا الجنوبية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

كجك/سام/غ ر

