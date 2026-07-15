زعيم معارضة تركي يستعد لتأسيس حزب جديد محتمل

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

إسطنبول 15 يوليو تموز (رويترز) – قال أوزجور أوزال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، الذي أُطيح به، اليوم الأربعاء إن الاستعدادات جارية لإنشاء حزب سياسي جديد لكن أي خطوة رسمية رهن انتهاء الإجراءات القانونية الجارية.

كانت محكمة تركية قد ألغت في مايو أيار مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 الذي انتخب أوزال رئيسا للحزب، متذرعة بوجود مخالفات. وأعادت المحكمة كمال كليتشدار أوغلو، الزعيم السابق للحزب الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية في 2023، إلى منصبه.

وقال أوزال إن الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستئناف على الحكم الذي أطاح به من قيادة الحزب وبطلب عقد مؤتمراستثنائي للحزب قد تكتمل في غضون أسبوعين، وإذا تمت عرقلة هذه الإجراءات، فسيكون من الممكن عندئذ تأسيس حزب جديد.

وقال أوزال في مقابلة مع قناة سوزجو التلفزيونية، ردا على سؤال حول توقيت تأسيس الحزب الجديد “يمكن اتخاذ خطوة رسمية في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس”.

وأثار قرار المحكمة اضطرابا في الأسواق المالية وأجج المخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا. ووصفه منتقدون بأنه ذو دوافع سياسية في خضم حملة قانونية غير مسبوقة ضد حزب الشعب الجمهوري. لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.

وقد تعزز أزمة المعارضة فرص أردوغان في تمديد حكمه، الذي بدأ قبل أكثر من عقدين، في انتخابات من المقرر إجراؤها بحلول 2028، لكن المحللين يقولون إنها قد تجرى قبل ذلك الموعد إذا سعت الحكومة إلى استغلال الصراع داخل حزب الشعب الجمهوري.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)