زعيم معارض تركي يقرر تشكيل حزب جديد

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أنقرة 21 يوليو تموز (رويترز) – قال أوزجور أوزال الذي أطاحت به محكمة تركية من زعامة حزب الشعب الجمهوري إنه قرر الاستقالة رسميا من الحزب وتشكيل حزب جديد.

وكانت محكمة قد ألغت في مايو أيار مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 الذي انتخب أوزال رئيسا للحزب، متذرعة بوجود مخالفات، وذلك في خضم حملة قمع غير مسبوقة تستهدف معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعادت المحكمة كمال كليتشدار أوغلو، الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري الذي خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، إلى زعامة الحزب.

وقال أوزال في خطاب ناري أمام نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان “اليوم، نحن على شفا وداع حزين بات لا مفر منه وحان أوانه. ومع ذلك، نود أن نبلغ الشعب بأننا نحمل الأمل في بداية جديدة”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)