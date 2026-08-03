زلزال بقوة 5,6 درجات يضرب مصر

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ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات شرق مصر في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بحسب ما أفادت مصادر رسمية، وأثار الذعر في نفوس سكان القاهرة، دافعا السلطات إلى تفعيل خطة الطوارئ رغم الأضرار المحدودة جدا.

وشعر السكان بالهزة الأرضية في منطقة واسعة من القاهرة وصولا إلى العريش قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

ووقع الزلزال الساعة 3,00 صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) على بُعد حوالى 40 كيلومترا شمال مدينة السويس وتلته خمس هزات، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذي رفع تقديره لقوة الزلزال من 5,2 إلى 5,6 درجات.

وقدّر المركز الأميركي للمسح الزلزالي قوة الهزة الأرضية بـ 5,0 درجات.

واستمر الزلزال لأكثر من 15 ثانية على الأقل، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وأفادت وزارة الصحة عن إصابة واحدة.

وأفاد الموظف أحمد بدراوي (42 عاما) الذي يعيش في مدينة 6 أكتوبر في غرب القاهرة فرانس برس “كنت مستيقظا وفجأة وجدت المنزل يهتز بي، اضطررت للإمساك بالكرسي بقوة حتى لا أسقط أرضا”.

وأمر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار بتفعيل خطة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، مؤكدا “جاهزية هيئة الإسعاف المصرية”.

وأفادت السلطات بإجلاء ثلاث أسر من مبنى مهدد بالانهيار في منطقة روض الفرج بشمال القاهرة.

وكشف الهلال الأحمر المصري عن تلقيه بلاغا بانهيار شرفة بالقرب من مركز الزلزال في السويس.

ودعا الهلال الأحمر المواطنين إلى “تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات”، المنتشرة في الأحياء الفقيرة.

وليست الزلازل القوية شائعة في مصر.

ووقع أكثر الزلازل تدميرا في التاريخ الحديث للبلاد في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1992، وبلغت قوته 5,8 درجات واستمر لأكثر من 30 ثانية وأدى إلى مقتل أكثر من 540 شخصا وتشريد الآلاف بحسب الأرقام الرسمية، وإلى تدمير عشرات المنازل.

هت-بها/س ح-م ن/كام