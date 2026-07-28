زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب جنوب غرب اليابان متسببا بإصدار إنذار من تسونامي

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ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب غرب اليابان الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، متسببا بوقوع إصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق.

وأصدرت الأرصاد الجوية إنذارا بوقوع تسونامي، رفعته بعد أقل من ساعتين.

ووقع الزلزال في الساعة 16,27 (7,27 ت غ) في جزيرة كيوشو وبلغت شدّته أعلى درجة على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب الأرصاد الجوية.

وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي “ما زلنا نقيّم مدى الإصابات والأضرار المادية، لكنني تبلغت بوقوع عدة إصابات إلى الآن”.

وأشارت إلى “انقطاع في الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرقات وجسور وانهيار مبان”.

من جانبه، أعلن التلفزيون الرسمي إن إتش كاي نقل خمسين شخصا على الأقل إلى المستشفيات، مشيرا كذلك إلى انهيار 12 منزلا بينها أربعة لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها.

وأفادت شركة الكهرباء المحلية “كيوشو” عن انقطاع الكهرباء عن حوالى 45060 منزلا ومنشآت في مقاطعة كوماموتو حيث وقع الزلزال، مشيرة إلى أن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية.

– “لم يكن بإمكاني الوقوف” –

كذلك أكدت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان أنه لم يتم تسجيل أي اختلالات في المنشآت النووية في المنطقة في الوقت الحاضر.

وبعد نصف ساعة على الزلزال، قال موظف في هيئة التلفزيون في المنطقة “كانت الهزات قوية إلى حد لم يكن بإمكاني البقاء واقفا”.

وتابع “كان قويا جدا حقا، والهزات متواصلة فيما أكلمكم”.

وتعرضت مقاطعة كوماتوتو عام 2016 لزلزالين مدمرين، الأول بقوة 6,5 درجات تلاه بعد يومين زلزال آخر بقوة 7,3 درجات، تسببا بسقوط 273 قتيلا و2800 جريح.

وفي 25 حزيران/يونيو، ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات شمال اليابان بدون أن يتسبب بوقوع قتلى أو بأضرار كبرى.

واليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ”حزام النار” في المحيط الهادئ.

ويسجل الأرخبيل البالغ عدد سكانه حوالى 125 مليون نسمة، مئات الزلازل سنويا، تمثل حوالى 18% من الزلازل في العالم.

وتكون الغالبية الكبرى من هذه الزلازل خفيفة، غير أن حجم الأضرار التي تتسبب بها تختلف بحسب موقعها وعمقها تحت سطح الأرض.

ولا تزال ماثلة في أذهان اليابانيين ذكرى الزلزال الهائل بقوة 9,0 درجات الذي وقع تحت البحر عام 2011 وأثار موجات تسونامي تسببت في مقتل أو فقدان نحو 18,500 شخص، فضلاً عن تدمير محطة فوكوشيما النووية.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، وقعت هزة أرضية بقوة 7,7 درجات شمال البلاد، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص على الأقل بجروح وهزت مباني ضخمة في طوكيو.

ودفع ذلك السلطات إلى إصدار إرشاد خاص يُحذّر من تزايد خطر وقوع زلازل بقوة 8,0 درجات أو أكثر.

ورُفع هذا التحذير بعد أسبوع.

بور/دص/ب ق