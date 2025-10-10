زلزال بقوة 7,4 درجات يوقع قتلى جنوب الفيليبين

قالت سلطات الفيلبين إن زلزالا قويا ضرب جنوب البلاد الجمعة بقوة 7,4 درجات مخلفا ستة قتلى على الأقل، بعد أحد عشر يوما من زلزال أسفر عن مقتل 74 شخصا في وسط البلاد.

وقع الزلزال في الساعة 09,43 (1,43 ت غ) على بُعد حوالى 20 كيلومترا من بلدة ماناي على جزيرة مينداناو الكبيرة في جنوب الفيليبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وصرّح كينت سيميون، مسؤول الإنقاذ من بلدة بانتوكان المجاورة لماناي لوكالة فرانس برس أن ثلاثة عمال مناجم كانوا ينقبون عن الذهب في الجبال غرب ماناي لقوا حتفهم عند انهيار النفق الذي كانوا فيه. وأضاف أنه تم إخراج عامل حيا.

وأفادت التقارير بأن أنفاقا أخرى انهارت لكن العمال تمكنوا من الخروج، لكن العديد منهم أصيبوا.

وقُتل جراء الزلزال شخص في مدينة ماتي بعد انهيار جدار، وفق الشرطة، وتوفي رجلٌ آخر بنوبة قلبية، وفق مكتب إدارة الكوارث في المدينة.

وفي مدينة دافاو، على بُعد أكثر من 100 كيلومتر غرب مركز الزلزال، أعلن في بيانٍ عن مقتل شخص من دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.

إثر الزلزال، حذّر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من حدوث “تسونامي مدمر” على الساحل الشرقي للأرخبيل ودعا الأهالي للابتعاد عن الشوطئ. لاحقا، ألغى مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ ذلك في كل من الفيليبين وبالاو وإندونيسيا.

وعلّقت حكومة مقاطعة دافاو الشرقية الدراسة “حتى إشعار آخر”، وأعلنت إعادة موظفي القطاع العام غير الأساسيين إلى منازلهم.

وقالت الشرطية ديانا لاكوردا لوكالة فرانس برس إن المقاطعة التي تقع فيها ماناي تتوقع وقوع أضرار. ووصفت كيف “تحركت أكوابنا على الطاولة وسقطت”، كما انقطعت خطوط الكهرباء والاتصالات، وهذا يجعل السلطات عاجزة عن تقييم الأضرار في بعض المناطق.

– “أطول لحظة في حياتي” –

وروت المدرسة كريستين سيرتيي من مدينة كومبوستيلا قرب ماناي لوكالة فرانس برس أنها كانت في اجتماع عندما بدأ كل شيء يهتز. وأوضحت “كان الأمر بطيئا في البداية ومن ثم ارتفعت حدة الزلزال … كانت أطول لحظة في حياتي… لم نتمكن من مغادرة المبنى فورا لأن الهزات كانت قوية جدا”.

وأضافت “سقطت أسقف بعض المكاتب لكن لم يصب أحد بجروح” مشيرة إلى أن بعض التلاميذ البالغ عددهم نحو الألف في المدرسة “أصيبوا بنوبات ذعر وواجهوا صعوبة في التنفس”.

وقالت كاث كورتيز الصحافية المقيمة في مدينة دافاو الواقعة على بعد حوالى مئة كيلومتر من ماناي لوكالة فرانس برس إن تشققات ظهرت على جدران منزلها.

وأضافت “فوجئت بقوة الزلزال. كنت قد استيقظت للتو” مضيفة أن أفراد عائلتها هرعوا إلى الخارج.

قبل 11 يوما، خلف زلزال عنيف 74 قتيلا ونحو 72 ألف متضرّر في جزيرة سيبو بوسط الأرخبيل.

