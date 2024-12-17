زلزال عنيف يضرب قبالة فانواتو وشاهد يفيد عن سقوط ضحايا

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ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة جزيرة فانواتو الثلاثاء، ما تسبّب بأضرار جسيمة وبإصدار تحذير لفترة قصيرة من احتمال حدوث تسونامي، بينما أفاد شاهد عيان عن خسائر بشرية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ والمعرّض للكوارث الطبيعية.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس، إنّه رأى جثثا في مبانٍ في العاصمة بورت فيلا، فيما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا جسيمة في مبان عدة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فقد تمّ تسجيل مركز الزلزال الذي رُصد عند الساعة 12,47 بالتوقيت المحلّي (01,47 بتوقيت غرينتش)، على عمق 43 كيلومترا تحت سطح البحر وعلى مسافة 30 كيلومترا فقط غرب عاصمة الجزيرة، ما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

وقال مايكل تومسون وهو من سكّان بورت فيلا لوكالة فرانس برس، إنّه رأى جثثا في العاصمة. وأضاف أنّ الزلزال أدّى إلى انهيار جسور وتسبّب بانزلاقات تربة.

وقال “كان هناك أشخاص في المباني في وسط المدينة، وكانت هناك جثث عندما مررنا بجانبها”.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الأميركية في بابوا غينيا الجديدة في بيان على منصة إكس، أنّ سفارة الولايات المتحدة في بورت فيلا “تعرّضت لأضرار جسيمة وأُغلقت حتى إشعار آخر”.

وبحسب صور نشرها تومسون على الإنترنت، ألحق الزلزال أضرارا في هذا المبنى الذي يضم أيضا السفارة الفرنسية والبعثة الدبلوماسية النيوزيلندية.

ووفق الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أدى الزلزال إلى سقوط عمود خرساني وتشقّق جدار وتشويه النوافذ في المبنى.

– رفع التحذير من تسونامي –

وقال تومسون إنّ الطابق الأرضي “لم يعد موجودا. بات مسطّحا بالكامل. ولا تزال الطوابق الثلاثة العلوية قائمة” ولكن ارتفاعها انخفض.

وأوضح تومسون الذي تواصلت معه فرانس برس عبر الأقمار الاصطناعية أنّ “خطوط الهاتف مقطوعة”.

ودفع الزلزال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إلى إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي، رفع بعد ذلك، إذ كان يُخشى من أمواج يصل ارتفاعها إلى متر على طول بعض سواحل فانواتو، وفق نشرة أصدرها المركز.

الزلازل شائعة في فانواتو الأرخبيل المنخفض الذي يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة ويقع على حزام النار الزلزالي في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتُصنّف فانياتو من بين الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات وتسونامي، وفقا لتقرير المخاطر العالمية السنوي.

دجو/ناش/الح