زوارق إيرانية تقترب من ناقلة نفط أميركية في مضيق هرمز

أفادت شركة “فانغارد تيك” البريطانية للأمن البحري الثلاثاء بأن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط أميركية وأمرتها بالتوقف أثناء عبورها مضيق هرمز في منطقة الخليج، لكنها واصلت الابحار بمواكبة سفينة حربية أميركية.

وأوضحت الشركة أن ستة زوارق حربية إيرانية اقتربت من “ناقلة النفط Stena Imperative التي ترفع علم الولايات المتحدة… في مضيق هرمز، على بُعد نحو 16 ميلا بحريا شمال سلطنة عُمان.

وقالت إن الناقلة لم تدخل المياه الدولية الإيرانية.

وأشارت الى أن الزوارق التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، “وجهت نداء إلى الناقلة عبر قناة الاتصال البحرية وأمرت القبطان بإيقاف المحركات والاستعداد للتفتيش”.

لكن الناقلة “زادت سرعتها وواصلت مسارها… وتقوم سفينة حربية أميركية بمرافقتها”.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بوقوع حادث في مضيق هرمز، من دون تقديم أي تفاصيل عن السفينة والزوارق التي اقتربت منها.

لكن وكالة أنباء فارس الإيرانية نفت وقوع “أي حادث أمني”. ومن دون أن تذكر تبعية السفينة قالت الوكالة إنها دخلت “بطريقة غير مشروعة” في مضيق هرمز “في المياه الدولية الإيرانية”. وأضافت أنها “تلقت إنذارا وغادرت على المياه الإيرانية على الفور”.

يأتي الحادث في ظل توتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية توعّد طهران بالرد عليها.

وأوردت صحيفة “جوان” الإيرانية المحافظة الأسبوع الماضي، أن الجمهورية الإسلامية “مستعدة لرد واسع النطاق” قد يشمل مضيق هرمز.

