زوار إيرانيون ينعون قتلى الحرب في ذكرى عاشوراء

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من أحمد سعيد

كربلاء (العراق) 25 يونيو حزيران (رويترز) – حمل زوار إيرانيون صور أحبائهم الذين قتلوا في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ودخلوا إلى مدينة كربلاء، المقدسة لدى الشيعة، في العراق لإحياء ذكرى عاشوراء، أقدس أيام التقويم عند المسلمين الشيعة.

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، أول شهور السنة الهجرية، وهو يوم ذكرى وفاة الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، الذي قتل في معركة بكربلاء سنة 680 ميلادية.

واكتسبت مراسم الحداد هذا العام دلالة إضافية، بعدما قتل ما لا يقل عن 3000 شخص في إيران قبل دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل نيسان، وتوقيع اتفاق إطاري لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران هذا الشهر.

وفي وسط الحشود التي اكتظت بها الشوارع قبيل إحياء الذكرى اليوم الخميس، حمل مشاركون صور عدد من القتلى الإيرانيين، فيما ارتسمت ملامح الحزن على وجوه الزوار وسط الأعلام والرايات السوداء لعاشوراء.

وشوهدت امرأة تحتضن صورة للزعيم الإيراني السابق آية الله علي خامنئي، الذي قتل في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير شباط، بينما رُفع في المكان علم إيراني يحمل صورته.

وقتل عشرات الأشخاص في هجمات شنتها إيران على إسرائيل وقواعد أمريكية ودول في الخليج.

وفي كل عام، يتوافد مسلمون شيعة من مختلف أنحاء العالم إلى كربلاء لإحياء ذكرى عاشوراء.

وامتلأت المنطقة المحيطة بمرقد أبي الفضل العباس بالحشود، حيث شارك الزوار في مواكب العزاء وقرعوا الطبول في طقوس تعبر عن الحزن.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )