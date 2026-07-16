زوجة رئيس الوزراء الإسباني ستُحاكم بتهمتي استغلال النفوذ واختلاس أموال عامة

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أكدت محكمة في مدريد الخميس أن بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ستُحاكَم بتهمتي استغلال النفوذ واختلاس أموال عامة، لكنها رفعت عنها حظر مغادرة الأراضي الإسبانية.

وبحسب قرار قضائي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ستُحاكَم غوميز قريبا أمام هيئة محلفين بناء على طلب القاضي الذي كان يجري تحقيقا في قضيتها منذ عامين. وتم إسقاط تهمة الفساد بحقها.

ولم يُحدَّد موعد المحاكمة بعد.

وكان القاضي قد فتح تحقيقا في نيسان/أبريل 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة رئيس وزراء لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما تنفيه وزوجها.

وإثر الإعلان عن إطلاق هذا التحقيق، قرر سانشيز تعليق نشاطاته الرسمية بشكل مفاجئ لأيام عدة، من أجل التفكير في إمكانية البقاء في منصبه.

ميغ/رك/ع ش