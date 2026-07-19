زوجة ناشط هندي نقل إلى المستشفى إثر إضرابه عن الطعام تندد بـ”احتجازه غير القانوني”

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اتّهمت زوجة ناشط هندي بارز نقلته الشرطة إلى المستشفى لقطع إضرابه عن الطعام احتجاجا على فضائح التعليم العالي، الحكومة الأحد بـ”احتجاز غير قانوني” لزوجها.

وكان سونام وانغتشوك (59 عاما) توقّف عن تناول الطعام مع نحو 20 طالبا في 28 حزيران/يونيو للمطالبة باستقالة وزير التعليم. وتدخّلت الشرطة فجر السبت لفضّ الاعتصام ونقله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة في بيان إنها نفذت هذا القرار “عملا بالمرسوم الصادر… عن المحكمة العليا وبناء على توصية طبية وبسبب تدهور الوضع الصحي لسونام وانغتشوك”، لافتة الى أن “الأخير نُقل إلى المستشفى لتلقّي رعاية طبية”.

وكشفت زوجة سونام وانغتشوك، غيتانجالي جي. أنغمو، في منشور على اكس أن زوجها رفض تلقّي العلاج في المستشفى مؤكدة أنها فقدت الثقة بطاقمه الطبي.

وأشارت إلى أنها أحالت القضية على محكمة في نيودلهي لإخراجه من المستشفى، مضيفة “ليس ذلك رعاية طبية بل هو احتجاز غير قانوني”.

وقالت “مع حوالى 30 عنصرا من الشرطة أمام طابقنا ونحو مئة منتشرين في المستشفى، باتت حركتنا مقيّدة بشدّة”.

أطلق سراح سونام وانغتشوك في آذار/مارس بعد ستة أشهر في السجن إثر اعتقاله إثر المطالبة بحكم ذاتي لمنطقة لاداخ في الهيملايا. وانضمّ في أيار/مايو إلى الحركة الاحتجاجية التي أطلقت على نفسها اسم “حزب شعب الصراصير” وبدأت بمبادرة من شاب تخرّج حديثا في الولايات المتحدة احتجاجا على فضائح التعليم العالي.

وفي أيار/مايو، تسبّبت عملية غشّ بإبطال نتائج امتحان خضع له أكثر من مليوني مرشح لخوض مجال الطبّ. وتسبّب هذا القرار في انتحار عدّة مرشّحين، بحسب وسائل إعلام.

بب/م ن/ب ق