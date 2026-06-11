زورق بحري مسيّر أنقذ منفردا طيارَين أميركيين

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أنجز زورق بحري مسيّر منفردا مهمّة إنقاذ طيارَي المروحية الأميركية التي أُسقطت فوق هرمز، في أول عملية إنقاذ من نوعها بواسطة آلية بحرية مسيّرة، ما يسلّط الضوء على أهمية هذه الوسائل في الحروب الأميركية الحديثة.

وأفاد مسؤولون عسكريون وسائلَ إعلام أميركية بأن عملية الإنقاذ التي نُفذت قرب مضيق هرمز الاثنين، هي الأولى من نوعها التي تُنجَز بواسطة آلية بحرية مسيّرة غير مأهولة.

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن تيم هوكينز بأن الزورق البحري المسيّر الذي شارك في إنقاذ طاقم المروحية “أباتشي” قبالة سواحل عُمان، هو عبارة عن مركبة غير مأهولة من طراز “كورسير”، تعمل ضمن قوة المهام 59 التابعة للأسطول الخامس الأميركي.

وأوضح هوكينز أن الطيّارَين اللذين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران أسقطت مروحيتهما، تم إنقاذهما بواسطة الزورق المسيّر قبل نقلهما إلى موقع آخر، ثم جرى انتشالهما بمروحية في عملية استغرقت ساعتين.

ووصف الباحث في معهد “هدسون” براين كلارك، الدور الذي اضطلع به الزورق المسيّر بـ”المفاجئ”، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة تُستخدم عادة لأغراض الاستطلاع، “لكن ما حصل يُبرز قدرتها على التكيّف مع مهام جديدة”.

ومنذ إنشائها في العام 2021، تضطلع قوة المهام 59 العاملة ضمن قيادة البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، باختبار أسطول متنام من الزوارق المسيّرة ونشر الأنظمة غير المأهولة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، قال نائب قائد الأسطول الخامس آنذاك الأدميرال براد كوبر للصحافيين إنه “مقابل كلفة منخفضة جدا، يمكننا نشر مركبات غير مأهولة، وربطها بالذكاء الاصطناعي، والأهم من ذلك أنّنا نستطيع استخدام سفننا المأهولة بكفاءة وفعالية أكبر بكثير”.

وفي مقال رأي نُشر في كانون الثاني/يناير، كتب قادة “اللجنة الوطنية لمستقبل البحرية” المكلفة من الكونغرس أن “أسطولا موزعا يجمع بين المنصات المأهولة والمركبات البحرية غير المأهولة، يمكن أن يعزّز قدرات الاستشعار، ويجعل استهدافه من قبل العدو أكثر تعقيدا، ويتيح تغطية مساحة أوسع”.

وشهدت الحروب الحديثة اعتمادا مفرطا على المسيّرات، وهو ما تبدّى خصوصا في الحرب الروسية المتواصلة على أوكرانيا، التي لجأت أحيانا إلى استخدام مركبات غير مأهولة لإجلاء جرحى من خطوط القتال.

وجاء حادث هرمز ليسلّط الضوء على كيفية عمل البحرية الأميركية على دمج التقنيات ذاتية التشغيل في عملياتها في الشرق الأوسط.

– مراقبة بحرية مستمرة –

أشار هوكينز إلى أن مركبة “كورسير” التي طوّرتها شركة “سارونيك تكنولوجيز” الأميركية، دخلت الخدمة في الشرق الأوسط في آذار/مارس.

وذكرت شركة “سارونيك” في تدوينة أن “المركبة السطحية الذاتية التشغيل”، التي يبلغ طولها 24 قدمًا وتعمل بمحرّك ديزل، يمكن إطلاقها في البحر، ما يتيح للسفن الأكبر نشرها واستعادتها من دون الحاجة إلى العودة إلى الميناء.

وخلال اختبار في كانون الثاني/يناير، واجهت المركبة أحيانا ظروفا قاسية “لا يمكن البشر تحمّلها”، فيما خلصت الشركة إلى إمكان عملها بشكل مستقلّ في البحر لأكثر من 50 يوما.

وقالت الشركة إن هذه القدرات تتيح “مراقبة بحرية مستمرّة من دون التكاليف والمخاطر والإجهاد المترتّب على العمليات المأهولة”.

ولفت الباحث في مؤسسة “راند” سكوت سافيتز إلى أن الولايات المتحدة تكثّف جهودها لاستخدام هذه الأنظمة بفعالية.

وتُستخدم هذه الأنظمة في مهام متعدّدة، تشمل إطلاق أسلحة مضادة للطائرات، والمراقبة، وتعقّب الغواصات، وإزالة الألغام.

ورأى سافيتز أن عملية إنقاذ الطيّارَين تُظهر إمكان استخدام هذه التكنولوجيا في مهمات خارج اطار الهجمات، قائلا “من المهمّ أن يتذكّر الناس أن هذه الأنظمة ليست فقط للهجمات الانتحارية، بل يمكن أن تؤدي أدوارا إنسانية أيضا”.

أشب/ملك/ب ق