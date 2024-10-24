زيادة في مبيعات “إيرميس” بنسبة 10% في الربع الثالث

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أعلنت مجموعة “إيرميس” الفرنسية للسلع الفاخرة الخميس عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 10% في الربع الثالث، محققة 3,7 مليارات يورو (4 مليارات دولار)، على الرغم من الركود في سوق السلع الفاخرة العالمية بسبب انخفاض المبيعات في الصين.

وأكد المدير المالي العام للشركة إريك دو ألغويه للصحافيين أنّ “إيرميس تتميّز عن المجموعات الكبيرة الأخرى” في القطاع في الصين وماكاو وتايوان.

وأعلن منافسا “إيرميس” الفرنسيان، وهما الشركة الأولى عالميا في المنتجات الفاخرة “ال في ام اتش” ومجموعة “كيرينغ” (تمتلك ماركتي “غوتشي” و”إيف سان لوران”)، عن انخفاض مبيعاتهما خلال الربع الثالث بنسبة 4,4% (“ال في ام اتش”) و15% (“كيرينغ”). ويرجع ذلك جزئيا إلى التباطؤ في سوق المنتجات الفاخرة العالمية وخصوصا في آسيا.

وارتفعت مبيعات “إيرميس” في آسيا (باستثناء اليابان) بشكل طفيف (0,6%)، لتصل إلى 1,58 مليار يورو (1,71 مليار دولار) في الربع الثالث، “على الرغم من انخفاض الإقبال” في متاجر الصين وماكاو وتايوان “منذ نهاية العام الجديد”، على ما أوضحت الشركة في بيان.

وتحدث المدير المالي العام للشركة عن “ولاء الزبائن الرئيسيين في الصين القارية”، حيث افتتحت “ايرميس” أخيرا متجرا بمساحة ألف متر مربع في شنتشن وتعتزم افتتاح متجرين آخرين في شنيانغ وبكين.

وفي أوروبا باستثناء فرنسا، ارتفعت المبيعات بنسبة 18,8% لتصل إلى 584 مليون يورو (630 مليون دولار)، “بفضل قوة الطلب المحلي وديناميكية الحركة السياحية”، بحسب البيان.

وارتفعت المبيعات في فرنسا بنسبة 13,1% لتصل إلى 365 مليون يورو (394 مليون دولار)، على الرغم من “الانعطاف الطفيف” في المبيعات في متاجر باريس خلال الألعاب الأولمبية، و”الذي تم تعويضه بمبيعات قوية جدا” في متاجر المناطق الساحلية، بحسب إيريك دو ألغويه.

وارتفعت مبيعات السلع الجلدية التي تشكل الأعمال الأساسية لشركة “إيرميس”، بنسبة 12,7% محققة 1,57 مليار يورو (1,70 مليار دولار)، بينما ارتفعت مبيعات الملابس والإكسسوارات بنسبة 12,1% لتصل إلى 1,13 مليار يورو (1,22 مليار دولار).

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