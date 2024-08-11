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زيادة مستخدمي وسائل النقل العام في دبي بنسبة 6% في النصف الأول من العام

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن 361 مليون راكب استخدموا وسائل النقل المشترك وسيارات الأجرة في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المكتب عبر منصة إكس أن “361 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من 2024، مقارنة بنحو 340.5 مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 6%”.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: “استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الكبرى من عدد الركاب، بواقع 37% لمترو دبي، و27% لمركبات الأجرة، بينما بلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 24.5%”.

وأضاف أن هذه الأرقام هي “مؤشر يؤكد انتعاش الحركة الاقتصادية في دبي”.

أم/

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