زيارة تاريخية للشرع إلى البيت الأبيض لتعزيز التحالف مع واشنطن

يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الإثنين، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري الى واشنطن تتويجا لمسيرة الجهادي السابق الذي أخرج بلاده من العزلة خلال أقلّ من عام على توليه الحكم.

ومن المقرر أن توقّع دمشق خلال هذه الزيارة التاريخية اتفاقا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده واشنطن، وفق ما أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وتعتزم الولايات المتحدة في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في سوريا فرانس برس.

وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام 14 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.

ورفع مجلس الأمن الدولي الخميس العقوبات عن الشرع، بعدما كان ينبغي عليه الحصول على إعفاء خاص من الأمم المتحدة في كلّ تحرّك خارجي.

ويرحّب قرار رفع العقوبات الذي أعدته الولايات المتحدة، بالتزام السلطات الجديدة بقيادة الشرع في “مكافحة الإرهاب”.

قبل عام فقط، كان الشرع الملقّب حينها بأبي محمد الجولاني، يتزعّم هيئة تحرير الشام المنبثقة عن الفرع السوري لتنظيم القاعدة. وفرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات في العام 2013 بصفته زعيما لهذا التنظيم.

وقاد التنظيم ومعه فصائل أخرى العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر.

لكن منذ وصوله إلى السلطة، أبدى الشرع قطيعة مع ماضيه الجهادي، وانفتاحا على الغرب ودول المنطقة من بينها دول الخليج الغنية، وانخرطت سوريا في مفاوضات مع اسرائيل.

– قاعدة أميركية في دمشق –

أجرى الشرع أول زيارة له إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقى كلمة.

لكن زيارته إلى واشنطن هي “الاولى بالمطلق في التاريخ منذ ولادة الدولة الحديثة” لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، وفق ما يشرح المؤرخ سامي مبيّض لفرانس برس.

ويرى من جهته المحلل في معهد “نيو لاينز” نيك هيراس أن “زيارة الشرع الى البيت الأبيض بمثابة اعلان فصل جديد في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، بعيدا عن مكافحة الإرهاب، ونحو عقد صفقات براغماتية”.

ويضيف هيراس لفرانس برس “يُحضر ترامب الشرع الى البيت الأبيض ليدلي باعلان هام وهو أن الشرع لم يعد ارهابيا … بل قائد براغماتي، والأهم من ذلك، مرن، ومن شانه ان يضمن بتوجيه أميركي وسعودي، أن تشكل سوريا حصنا استراتيجيا في المنطقة لعقود مقبلة”.

من جهته يريد الشرع “مباركة ترامب لضمان تدفق مليارات الدولارات إلى دمشق، لبدء إعادة تأهيل سوريا ولترسيخ سيطرته على البلاد إلى أجل غير مسمى، في آن معا”.

سبق أن التقى دونالد ترامب بالشرع خلال زيارته إلى الخليج في أيار/مايو، حيث أعلن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

وقال مصدر دبلوماسي في سوريا لفرانس برس إن “الولايات المتحدة تعتزم انشاء قاعدة عسكرية في مطار المزة العسكري قرب دمشق، من أجل تنسيق المساعدات الانسانية ولمراقبة الوضع بين سوريا واسرائيل”.

وبحسب مصدر دبلوماسي سوري ثان “سيكون موضوع انضمام سوريا إلى قوات التحالف على راس جدول الأعمال” خلال الزيارة.

وحاليا تتواجد معظم القوات الأميركية المنتشرة في سوريا في مناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد.

وألحقت قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، بدعم من التحالف الدولي، الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا في العام 2019. ويناقش الأكراد حاليا مع السلطات سبل الاندماج في الجيش السوري الجديد.

ويرى المحلل السياسي السوري بسام سليمان القريب من دمشق أن “انضمام سوريا الى التحالف الدولي سيكون له ارتدادات إيجابية على الصعيد الداخلي، وسيساعد في توحيد الدولة السورية وسيكون خطوة هامة في إنهاء بعض الملفات العالقة مثل ملف قسد (قوات سوريا الديموقراطية)”.

– “نفوذ اسرائيلي” –

من المقرر أن يناقش ترامب والشرع كذلك المفاوضات المباشرة بين السلطات السورية واسرائيل.

وحضّ ترامب في أيار/مايو الرئيس السوري على الانضمام إلى الاتفاقات الابراهيمية وهي عملية شهدت في العام 2020 تطبيع العديد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.

وأعلن الشرع في أيلول/سبتمبر أن المفاوضات مع اسرائيل تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني تنسحب بموجبه اسرائيل من مناطق في جنوب سوريا تقدّمت إليها بعد سقوط الأسد وأن توقف غاراتها.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر تعرّضت سوريا للعديد من الغارات الاسرائيلية والتوغّلات في جنوب البلاد، بدون أن تردّ عليها.

ويعتبر الباحث نيك هيراس أن “رؤية ترامب لسوريا تتضمن نفوذا إسرائيليا كبيرا على مساحة استراتيجية من البلاد لسنوات مقبلة”.

