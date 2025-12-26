The Swiss voice in the world since 1935
زيلنسكي يقول إنه سيلتقي ترامب قريبا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الجمعة إنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا، في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وكتب زيلنسكي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب، في المستقبل القريب”، مضيفا “أمور كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة”.

وكان الرئيس الأوكراني كشف الأربعاء عن النسخة الجديدة من الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي جرى التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف.

وتنص الخطة على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي تحتلها روسيا وتشكّل 19 في المئة من أوكرانيا.

وبخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف هذه النسخة مطلبين أساسيين لموسكو، وهما: انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في إقليم دونباس، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولهذا السبب، يبدو من غير المرجّح أن توافق موسكو على النسخة الجديدة من الخطة. وردا على سؤال بهذا الشأن الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ روسيا “تقوم بصياغة موقفها”، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل بشأن مضمون الطرح.

والاثنين، قالت موسكو إن التقدم “بطيء” في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب، ونددت بمحاولات “خبيثة” لإفشالها.

بور-برو/ياد/خلص/رك

