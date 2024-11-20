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زيلينسكي: أوكرانيا “ستُهزم” إذا قطعت عنها الولايات المتحدة المساعدات العسكرية

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حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من أنّ بلاده “ستُهزم” أمام الجيش الروسي إذا ما قطعت عنها الولايات المتّحدة المساعدات العسكرية، وذلك في الوقت الذي تخشى فيه كييف وحلفاؤها الغربيون أن توقف إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب هذه المساعدات.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأميركية، قال زيلينسكي “إذا قطعوا (المساعدات)، فسنُهزم، أعتقد أننا سنُهزم”.

وأضاف عبر الشبكة التلفزيونية المفضّلة لدى المحافظين في الولايات المتحدة “بالطبع سنستمر في القتال. لدينا إنتاجنا، لكنّه ليس كافيا للانتصار، وأعتقد أنّه ليس كافيا للبقاء على قيد الحياة”.

وانتقد ترامب إنفاق إدارة الرئيس جو بايدن عشرات مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في شباط/فبراير 2022، متعهّدا حلّ هذا النزاع “خلال 24 ساعة” لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وعبر شاشة فوكس نيوز أكّد زيلينسكي أنّ “أكثر ما يهمّ” هو “الوحدة” بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وأضاف أنّ ترامب يمكن أن يؤثر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب “لأنه أقوى بكثير من بوتين”.

وأوضح أنّ بوتين “قد يكون راغبا وينهي هذه الحرب، لكنّ الأمر يعتمد أيضا وبدرجة أكبر على الولايات المتحدة. بوتين أضعف من الولايات المتّحدة”.

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون أن يضعف الدعم الأميركي لها فيما تواجه قواتها صعوبات على الجبهة، أو أن يفرض عليها اتفاق يتضمن تنازلها عن مناطق لروسيا.

بنو/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية