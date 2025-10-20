زيلينسكي: أوكرانيا تستعد لواردات قياسية من الغاز

كييف (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا، التي تضررت بنيتها التحتية للغاز بشدة بسبب الضربات الروسية، قد تستورد غازا بنحو ملياري دولار هذا الشتاء بما في ذلك من أوروبا والولايات المتحدة وأذربيجان.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في لقاء مع وسائل الإعلام يوم الأحد وسُمح بنشرها يوم الاثنين أنه يمكن توريد الغاز المسال الأمريكي عبر محطات في بولندا واليونان. وفي المستقبل، يمكن لأوكرانيا أن تبني محطة خاصة بها بالتعاون مع شركات أمريكية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)