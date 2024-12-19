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زيلينسكي: أوكرانيا قد تمدد نقل الغاز الروسي بشرط عدم دفع ثمنه خلال الحرب

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من كيت أبنيت وأنستازيا مالينكو

بروكسل (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن أوكرانيا قد تفكر في الاستمرار في نقل الغاز الروسي شريطة ألا تتلقى موسكو أموالا لحين انتهاء الحرب.

واستبعدت أوكرانيا في وقت سابق تمديد عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العام. وتسعى سلوفاكيا، إحدى الدول المتلقية للغاز، جاهدة لتمديد الصفقة بأسرع ما يمكن.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل “لن نواصل نقل الغاز الروسي. لن نعطي فرصة لكسب مليارات إضافية من دمائنا وأرواح مواطنينا”.

لكنه أضاف “إذا كانت البلاد مستعدة لمنحنا الغاز، ولكن دون إعادة الأموال إلى روسيا حتى نهاية الحرب، فهذا احتمال وارد. يمكننا التفكير في الأمر”.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لما بعد انتهاء العقد، وإن جميع الدول التي تتلقى الوقود الروسي عبر أوكرانيا يمكنها الحصول على إمدادات بديلة.

وانتقد زيلينسكي رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الذي حذر من الصدمة الاقتصادية التي ستواجهها بلاده إذا فقدت الغاز منخفض التكلفة من روسيا.

وقال زيلينسكي “بصراحة، في حالة الحرب، من المخزي بعض الشيء التحدث عن المال، لأننا نخسر الناس”.

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