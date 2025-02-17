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زيلينسكي: أوكرانيا لن تشارك في محادثات أمريكية روسية في السعودية

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كييف (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إن كييف لن تشارك في المحادثات التي ستعقد في السعودية هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال للصحفيين في إفادة صحفية عبر الفيديو من الإمارات حيث يقوم بزيارة رسمية “أوكرانيا لن تشارك. أوكرانيا لم تعلم شيئا عن ذلك”.

وتابع قائلا “أوكرانيا تعتبر أي مفاوضات عن أوكرانيا دون وجودها على أنها دون جدوى ولا يمكن أن نعترف… بأي اتفاقات عنا دوننا”.

وأضاف زيلينسكي أنه سيزور السعودية يوم الأربعاء.

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