زيلينسكي: الإمارات وأوكرانيا تتفقان على التعاون في مجال الدفاع
كييف 28 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إنه اجتمع مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإنهما بحثا التعاون في مجالي الأمن والدفاع.
وقال زيلينسكي عبر تيليجرام “ستضع فرقنا اللمسات النهائية على التفاصيل”.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الزعيمين بحثا خلال اللقاء “مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين”.
وأضافت أن اللقاء تناول أيضا “تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”.
وزار زيلينسكي يوم الخميس السعودية حيث وقعت وزارة الدفاع السعودية اتفاق تعاون دفاعيا مع وزارة الدفاع الأوكرانية.
ووصل الرئيس الأوكراني إلى قطر اليوم السبت.
وقال وزير الخارجية الأوكراني أمس إن كييف تقترب من إبرام عدة اتفاقات أمنية مع دول منها الإمارات وقطر اللتان تواجهان هجمات إيرانية.
