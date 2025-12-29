زيلينسكي: ضمانات واشنطن الأمنية قوية ومدتها 15 عاما قابلة للتجديد

afp_tickers

6دقائق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، أنّ واشنطن اقترحت على كييف ضمانات أمنية “متينة” لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في مواجهة روسيا، مشيرا إلى أنّه طلب من الولايات المتحدة مدة أطول خلال لقائه الرئيس دونالد ترامب الأحد.

وأكد زيلينسكي أنّ تقديم هذه الضمانات الأمنية سيكون شرطا لرفع الأحكام العرفية السارية في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وقال خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت “أريد فعلا أن تكون هذه الضمانات أطول. قلت له (ترامب) إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة”، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي وعده بدرس هذا المقترح.

وأجرى زيلينسكي ومفاوضون أوكرانيون محادثة هاتفية الاثنين مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، من دون الكشف عن تفاصيلها.

بعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني في فلوريدا الأحد، أعرب ترامب عن تفاؤل حذر، مشيرا إلى أنّ العملية باتت أقرب من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع، من دون أن يذكر أي تقدم ملموس.

والإثنين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو موافقة على تقييم ترامب بشأن المفاوضات.

– “قوات دولية” –

في الوقت ذاته، لم يقدّم زيلينسكي تفاصيل بشأن الضمانات الأمنية الأميركية، مكتفيا بالإشارة إلى أنّها تتضمّن عناصر سبق أن نوقشت. وهو كان يطالب أن تضمن الولايات المتحدة وحلفاء كييف آلية أمنية مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تنص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان.

وأشار زيلينسكي إلى أنّ ترامب “أكد تفاصيل” هذه الضمانات، مشددا على أنّه يجب أن يقرها الكونغرس الأميركي.

من جانب آخر، اعتبر الرئيس الأوكراني أنّ وجود “قوات دولية” في أوكرانيا، سيمثل ضمانة أمنية ضرورية و”حقيقية” من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مواجهة أي عدوان روسي جديد. وحتى الآن، يرفض الكرملين وجود مثل هذه القوات في أوكرانيا.

وأوضح أنّه ناقش خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، خطة دعم اقتصادي لإعادة إعمار أوكرانيا تشمل شركات أميركية واتفاقية تجارة حرة محتملة.

– قضيتان –

سعى الرئيس الأوكراني للحصول على موافقة نظيره الأميركي على نسخة جديدة معدلة من الخطة التي قدمتها واشنطن قبل شهر تقريبا ورأت كييف حينها أنها مواتية لروسيا.

وتقضي النسخة الجديدة بوقف الحرب على خطوط الجبهة الحالية في منطقة دونباس الشرقية، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، من دون تقديم حل فوري لقضية الأراضي التي تحتلها روسيا والتي تشكل 20 في المئة من أوكرانيا.

كذلك، أسقطت الوثيقة الجديدة مطلبين رئيسيين للكرملين: انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك (شرق) والتزام أوكرانيا عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي ما يتعلق بمنطقة دونباس التي تعتبر بندا أساسيا في المحادثات الرامية لإيجاد حل للنزاع، قال ترامب “نحن نقترب جدا، وربما قريبين جدا” من التوصل إلى اتفاق.

غير أنّ زيلينسكي أشار إلى أنّ القضايا المتعلّقة بالأراضي التي تحتلّها روسيا وتشغيل محطة زابوريجيا النووية، ما زالت آخر الأجزاء التي لم يتم حلّها في المحادثات لإنهاء الحرب.

وقبل ساعات من اللقاء بين ترامب وزيلينسكي الأحد، أجرى الرئيس الأميركي محادثة هاتفية “مثمرة” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

والإثنين، أكد الرئيس الأوكراني أن أيّ خطّة لإنهاء الحرب ينبغي أن تكون موقّعة من كييف وموسكو والولايات المتحدة والأوروبيين.

وأعرب عن أمله في عقد اجتماع قريبا في أوكرانيا بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين.

وإضافة إلى ذلك، أيّد مجددا تنظيم استفتاء في أوكرانيا، باعتباره “اداة قوية” لقبول شروط السلام التي سيتم اقتراحها.

وفي تصعيد للضغط في الميدان، قصفت روسيا السبت كييف ومنطقتها، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون منزل من الكهرباء لساعات، ثم أعلنت السيطرة على مدينتين جديدتين في شرق أوكرانيا.

ورأى الرئيس الأوكراني أن الهجمات الروسية وما يفعله بوتين في أوكرانيا لا تتوافق مع تصريحاته “السلمية” التي يدلي بها لترامب، وإنّ المسؤولين الروس “لا يريدون وقف إطلاق النار” في الوقت الحالي.

وفي تصريحات أدلى بها الإثنين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جيشه ماض في خطته لاحتلال ثلاث مناطق أعلنت روسيا ضمها في أوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع متلفز مع قيادات عسكرية روسية إن “الهدف من من تحرير مناطق دونباس وزابوريجيا وخيرسون يُنفّذ على مراحل بما يتوافق مع خطة العملية العسكرية الخاصة.. تتقدّم القوات بثقة” في المناطق الثلاث التي أعلنت روسيا ضمها إلى جانب لوغانسك.

بور-ركو/ناش/ص ك