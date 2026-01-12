زيلينسكي: على العالم أن يساعد إيران على إحداث التغيير

12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن على العالم أن يساعد الإيرانيين في البناء على الاحتجاجات من أجل إحداث تغيير لتحريرهم من الحكم الذي جلب الشرور إلى بلادهم وبلدان أخرى، منها أوكرانيا.

ووصف زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، الاحتجاجات التي تجتاح إيران “بالانتفاضة”.

وقال إن الاضطرابات أظهرت أن على روسيا أن تعيد التفكير في علاقاتها الوثيقة مع إيران، والتي شملت استخدامها الواسع لطائرات شاهد الإيرانية الصنع في الحرب التي تشنها على كييف منذ نحو أربع سنوات.

وأضاف “كل شخص عادي على وجه الأرض يرغب بشدة في أن ينعم شعب إيران أخيرا بالتحرر من النظام الموجود هناك والذي جلب الكثير من الشرور، (لأطراف) منها أوكرانيا ودول أخرى”.

وقال “من المهم ألا يفوت العالم هذه اللحظة التي يمكن فيها التغيير. يجب على كل زعيم وكل دولة ومنظمة دولية أن تنخرط الآن وتساعد الناس على إزاحة المسؤولين عما آلت إليه إيران للأسف”.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تحققت من مقتل 572 شخصا واعتقال أكثر من 10 آلاف في الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر كانون الأول.

وتطورت الاحتجاجات من شكاوى من المصاعب الاقتصادية إلى دعوات لإسقاط المؤسسة الدينية.

ووثقت روسيا وإيران علاقاتهما منذ أن أمر الكرملين بغزو أوكرانيا في 2022. ووقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان العام الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما عمقت العلاقات العسكرية وعززت التعاون في مجموعة من المجالات.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمود سلامة )