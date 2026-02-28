زيلينسكي: من المهم أن تتصرف أمريكا بحزم مع إيران

كييف 28 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن من المهم أن تتصرف واشنطن بحزم، وكذلك ألا تتحول الأعمال القتالية إلى حرب أوسع نطاقا، وذلك تعليقا على الضربات الأمريكية على إيران اليوم السبت.

وكتب زيلينسكي، الذي دعا في السابق إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية، على وسائل التواصل الاجتماعي “كلما أبدت الولايات المتحدة عزمها، ضعفت قوى المجرمين العالميين”.

وأضاف “يجب أن يدرك الروس هذا الأمر أيضا”.

وطهران حليف وثيق لموسكو، التي تخوض حربا مع أوكرانيا منذ عام 2022. وزودت إيران روسيا بآلاف المسيرات بعيدة المدى من طراز شاهد، واستخدمت موسكو تصميماتها أيضا لبناء مسيرات في المصانع الروسية.

وقال زيلينسكي إن موسكو أطلقت أكثر من 57 ألف طائرة مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا خلال الحرب.

وكتب “من الإنصاف أن نمنح الشعب الإيراني فرصة للتخلص من نظام إرهابي وضمان الأمن لجميع الدول التي عانت من الإرهاب الذي تقف خلفه إيران”، مضيفا أن من المهم الحفاظ على الأرواح حيثما أمكن ذلك.

وأردف “من المهم ألا تتوسع رقعة الحرب. من المهم أن تتصرف الولايات المتحدة بحزم”.

فيما يتعلق بالجولة المقبلة من محادثات السلام بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا، قال زيلينسكي إن موعدها ومقرها سيعتمدان على الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومستوى “الاحتمالات الدبلوماسية الحقيقية”.

وقال زيلينسكي إنه سيصدر توجيهات جديدة لفريق التفاوض الأوكراني في المحادثات، دون أن يذكر تفاصيلها.

