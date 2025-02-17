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زيلينسكي: ناقشت مع رئيس الإمارات إعادة أوكرانيين محتجزين لدى روسيا

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم الاثنين إنه ناقش مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع في أبوظبي إعادة أوكرانيين محتجزين لدى روسيا.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد أكد خلال الاجتماع على التزام بلاده بدعم جهود التوصل لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا ومواصلة المبادرات للتخفيف من تداعيات الحرب على الأوضاع الإنسانية.

واضطلعت الإمارات بدور رئيسي في مراقبة عودة أوكرانيين تم ترحيلهم إلى روسيا خلال الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات وكثير منهم من الأطفال.

وقال زيلينسكي في وقت سابق إن الأولوية القصوى لزيارته للإمارات هي ضمان “تمكين المزيد من مواطنينا من العودة إلى ديارهم من الأسر”.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وروس في السعودية هذا الأسبوع لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

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