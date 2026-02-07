زيلينسكي: واشنطن تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول حزيران/يونيو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تريد وقف الحرب بين بلاده وروسيا بحلول حزيران/يونيو، ودعت الطرفين لإجراء مفاوضات الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في تصريحات لصحافيين نشرت السبت إن واشنطن “عرضت لأول مرة أن يلتقي فريقا التفاوض في الولايات المتحدة، على الأرجح في ميامي، خلال أسبوع”.

واضاف عارضا نتائج المحادثات التي جرت الاربعاء والخميس في أبو ظبي بين موسكو وكييف برعاية أميركية، أن أوكرانيا أعطت موافقتها على هذا اللقاء الجديد.

وأضاف “يقولون إنهم يريدون إتمام المسألة بحلول حزيران/يونيو”.

كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة مساعيها لوضع حد للحرب المستمرة منذ حوالى أربع سنوات، غير أن هذه المساعي لا تزال تتعثر عند مسألة المناطق التي تطالب بها موسكو.

وتطالب روسيا التي تحتل حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية بالسيطرة على كامل منطقة دونيتسك الشرقية ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب، ما يعني انسحاب القوات الأوكرانية من المساحات التي لا تزال تسيطر عليها في المنطقة. وتهدد موسكو باحتلالها بالقوة في حال فشل المفاوضات.

في المقابل، ترفض أوكرانيا هذا المطلب وتطالب من أجل توقيع أي اتفاق أن ينص على ضمانات أمنية بعدم التعرض لغزو روسي جديد في المستقبل.

عقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المفاوضات برعاية أميركية في أبو ظبي منذ كانون الثاني/يناير، أفضتا إلى عملية تبادل أسرى وجثامين جنود قتلى من دون إحراز تقدم بشأن مسألة الأراضي الشائكة.

وأقر الطرفان بأن المحادثات كانت صعبة.

– “منطقة اقتصادية حرة” –

وأعرب زيلينسكي مرارا عن استيائه لمطالبة بلاده بتقديم تنازلات غير متناسبة بالمقارنة مع ما يُطلب من روسيا.

واقترحت أوكرانيا تجميد النزاع على خطوط الجبهة الحالية، لكن روسيا رفضت ذلك.

ودفعت واشنطن كييف على إقامة “منطقة اقتصادية حرة” في مناطق سيطرتها في دونيتسك، لا يكون فيها وجود عسكري لأي من البلدين.

وقال زيلينسكي “حتى إذا وافقنا على إقامة منطقة اقتصادية حرة، سنحتاج إلى قواعد عادلة وموثوقة”.

كما أشار إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى “تفاهم مشترك” حول مسألة السيطرة على محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا.

وسيطرت القوات الروسية عند بدء الحرب على هذه المحطة التي تُعتبر الأكبر في أوروبا.

وقال زيلينسكي إن بلاده لن تقبل باتفاقات تبرمها الولايات المتحدة مع روسيا ولا تشارك كييف في المحادثات بشأنها.

وقال إن “أي اتفاق بشأن أوكرانيا لا ينبغي أن يتعارض مع الدستور والقوانين الأوكرانية”.

– مساعدة طارئة –

وبالتوازي مع المفاوضات، تشن روسيا بشكل متواصل ضربات على أوكرانيا مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص وسط درجات الحرارة ما دون الصفر.

وصفت كييف استهداف الطاقة بأنه جريمة حرب.

واضطرت أوكرانيا السبت إلى طلب مساعدة طارئة من بولندا، بعدما قصفت موسكو محطتي بورشتينسكا ودوبوتفيرسكا لتوليد الطاقة في غرب البلاد، وفق ما أفاد وزير الطاقة دنيس شميغال.

وأفادت شركة “أوكرينيرغو” المشغلة للشبكة الكهربائية السبت أنه “نظرا للأضرار التي ألحقها العدو، تم تقنين الكهرباء على نحو طارئ في معظم المناطق”.

وأوضح شميغال أن محطات الطاقة النووية الأوكرانية اضطرت إلى “خفض طاقاتها التوليدية”.

وتنفي موسكو أن تكون تستهدف مدنيين، واتهمت أوكرانيا الجمعة بتدبير محاولة اغتيال تعرّض لها ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية الروسية.

ولم يصدر أي تعليق عن كييف إلى الآن حول هذه المسألة.

غزت روسيا أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وأدت الحرب المدمرة المتواصلة منذ ذلك الحين إلى دمار هائل ومقتل عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين، وأرغمت الملايين على النزوح.

