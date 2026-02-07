زيلينسكي: واشنطن تريد نهاية الحرب في أوكرانيا بحلول حزيران/يونيو

afp_tickers

2دقائق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تريد وقف الحرب بين بلاده وروسيا بحلول حزيران/يونيو، وعرضت استضافة محادثات جديدة بين الطرفين الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي في تصريحات نشرت صباح السبت، إن واشنطن “عرضت لأول مرة أن يلتقي فريقا التفاوض في الولايات المتحدة، على الأرجح في ميامي، خلال أسبوع”، مشيرا إلى أن بلاده وافقت على هذا اللقاء الجديد.

وأضاف “يقولون إنهم يريدون إتمام المسألة بحلول حزيران/يونيو”.

وأكد مرة جديدة أن بلاده لن تقبل باتفاقات تبرمها الولايات المتحدة مع روسيا ولا تشارك كييف في المحادثات بشأنها.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موسكو وكييف لوضع حد للحرب المستمرة بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتطالب روسيا التي تحتل حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية بالسيطرة على كامل منطقة دونباس الشرقية وذلك يتطلب انسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء لا تزال تسيطر عليها فيها، وهي شروط تؤكد كييف أنها غير مقبولة.

وقال زيلينسكي أن “أي اتفاق بشأن أوكرانيا لا يمكن أن يتعارض مع الدستور والقوانين الأوكرانية”.

كف/دص/ص ك