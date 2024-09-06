زيلينسكي في ألمانيا لحشد حلفائه

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من المقرّر أن يصل الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا الجمعة حيث يجتمع حلفاء أوكرانيا لمناقشة المساعدات العسكرية، في وقت يتراجع الجيش الأوكراني في شرق البلاد في مواجهة تقدم القوات الروسية.

ويجري زيلينسكي لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة في فرانكفورت (غرب)، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية وكالة فرانس برس، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ووفق معلومات غير مؤكدة رسميا نشرتها مجلة دير شبيغل، فإنّ الرئيس الأوكراني سيطالب بأسلحة إضافية خلال مشاركته في “مجموعة اتصال” لحلفاء أوكرانيا في رامشتاين، حيث القاعدة الأميركية غير البعيدة عن فرانكفورت.

وقالت المجلة الألمانية إنّ وجود الرئيس الأوكراني يهدف إلى تأكيد “خطورة الوضع”، بينما تشهد البلاد عمليات قصف دامية استهدفت إحداها معهدا عسكريا في بالتوفا في وسط البلاد، وأسفرت عن مقتل 55 شخصا.

ويأتي ذلك فيما لم يساعد الهجوم الأوكراني الكبير الذي بدأ مطلع آب/أغسطس على منطقة كورسك الروسية، في صدّ تقدّم القوات الروسية في الشرق.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّ “أولويته” هي السيطرة على دونباس بالكامل حيث يتقدم جيشه.

– “التركيز على الدفاع الجوي” –

منذ بداية الحرب قبل عامين ونصف عام، يجتمع وزراء دفاع مجموعة الاتصال بانتظام في رامشتاين لمناقشة جهود مشتركة مع ممثلين عسكريين بهدف منح تجهيزات أفضل لأوكرانيا.

وفي السياق، قال المتحدث باسم البنتاغون بات ريدر، إنّ هذه المرة “سيتم التركيز على تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية”، إضافة إلى التحالفات المخصّصة “لا سيما تحالف القوات الجوية”.

وأضاف أن حوالى خمسين دولة ستكون ممثّلة في هذا الاجتماع. كما سيتحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قرابة الساعة 08,00 بتوقيت غرينتش، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا عند الساعة 14,15 بتوقيت غرينتش.

ويطالب فولوديمير زيلينسكي منذ فترة طويلة بالمزيد من الدفاعات الجوية والصواريخ بعيدة المدى، والتي تتردّد الولايات المتحدة وألمانيا وهما مورّدا الأسلحة الرئيسيين له، في تقديمها له خوفا من التصعيد مع موسكو.

كذلك، يطالب داعميه برفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الموجّهة ضدّ أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أجرى أخيرا محادثات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأكدت برلين الأربعاء تسليم ثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز Iris-T SLM وتسعة من طراز Iris-T SLS بحلول العام 2025.

من جهتها، أعلنت لندن الجمعة عقدا بقيمة 162 مليون جنيه استرليني (192 مليون يورو) لإرسال 650 صاروخا خفيفا متعدّد المهام وقصير المدى يمكن إطلاقها من مختلف المنصات البرية والبحرية والجوية.

وكان حلفاء أوكرانيا قرروا خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تموز/يوليو، تسليم كييف طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز اف-16 وأنظمة دفاع جوي جديدة.

لكن بينما يؤكد حلفاء أوكرانيا دعمهم الثابت لها، تواجه العديد من الحكومات رأيا عاما منقسما في ظل استمرار الحرب.

بور-الب/ناش/الح